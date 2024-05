Studenti, "solidarietà ai palestinesi, non ci fermeremo"

"La ministra dell'Università Anna Maria Bernini ha convocato per il 13 maggio un comitato congiunto con ministero dell'Interno e Rettori Universitari contro le proteste in università solidali col popolo palestinese, ma noi non ci fermeremo". Lo scrivono i giovani di Rete della conoscenza e dei Link universitari. "L'obiettivo - scrivono ancora - è gestire le proteste della comunità palestinese e degli studenti soidali previste per questo mese".

"Come negli anni 60 contro la guerra in Vietnam, così oggi tutto il mondo sta rispondendo per sostenere la resistenza della Pelestina", aggiunge in un post Cambiare Rotta. "Nel 2024 dal sud al nord del mondo è mobilitazione generale. In ogni latitudine del mondo l'ondata di solidarietà studentesca con il popolo palestinese è sempre più potente e globale. La storia si sta scrivendo adesso, gli studenti di tutto il mondo sanno bene da che parte stare", conclude Cambiare Rotta che dà appuntamento per domani alle 17 al pratone dell'università La Sapienza di Roma "per continuare a costruire insieme la mobilitazione studentesca e il boicottaggio accademico fino alla vittoria!".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA