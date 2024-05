Vince la paura nel match clou della zona salvezza tra Empoli e Frosinone: non vanno oltre lo 0-0 che non aiuta nessuna delle due. In classifica entrambe salgono a 32 punti, soltanto tre in più di Udinese e Sassuolo. I friulani, però, devono ancora giocare il posticipo di lunedì in casa con il Napoli.



