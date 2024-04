Apre a Roma la terza aula studio, è al Mercato Trionfale

Apre a Roma, all'interno di un mercato, la terza aula studio presente in città. Un progetto voluto dal Campidoglio che arriverà ad aprire 16 di questi spazi per studiare e non solo. Ad inaugurare la nuova aula studio all'interno del complesso del Mercato Trionfale di via Andrea Doria il sindaco Roberto Gualtieri, insieme all'assessore alla Cultura Miguel Gotor e alla presidente del I Municipio Lorenza Bonaccorsi. L'Aula Studio Trionfale ha 50 postazioni più 40 sedute comode per incontrarsi e leggere insieme all'interno di circa 350mq illuminati da tre lati. Avrà, per un primo periodo di avviamento, un orario di apertura dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 18, mentre il sabato e la domenica sarà aperta dalle 10 alle 14. È la terza aula studio aperta a Roma dopo quelle a di Palazzo Braschi e del Centro Euclide, si inserisce in un più ampio progetto, curato dall'assessorato alla Cultura di Roma Capitale, per la realizzazione di un'articolata rete di aule studio di Roma, al fine di dotare la città di nuovi luoghi di aggregazione per i giovani e non solo.

"Vogliamo arrivare a 60 biblioteche dalle 39 che ci sono oggi in pochi anni, ed è fondamentale questo progetto delle sale studio. Siamo a tre, arriveremo a 16: una rete diffusa di luoghi dove studiare e avere luoghi di aggregazione. È bello che sia in un mercato - ha detto il sindaco - dove oggi aprono 12 punti di somministrazione, stiamo lavorando per rendere i mercati un luogo moderno".

"Finora, con questa, abbiamo aperto già tre aule studio.

Entro l'estate ne apriremo al Palaexpo, alla Pelanda del Mattatoio, al Macro e al Museo Canonica di Villa Borghese", ha detto Gotor. "Le stiamo federando in un portale - ha detto ancora - arriveranno a Trastevere, Montesacro, alla Vaccheria e a Montespaccato. Ci sono poi progetti per la Centrale Montemartini, per l'ex Acquario, per Torpignattara e infine, il più prestigioso, alla Forma Urbis. Infine, all'interno della Torre dei Conti. Vogliamo portare - ha detto ancora Gotor - aule studio nei luoghi di cultura e dello scambio, come qui al Trionfale".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA