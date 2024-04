Lazio: Tudor 'Verona gara più difficile, non possiamo sbagliare'

"Obiettivi non ce ne siamo posti, l'obiettivo è fare il massimo. Tocca a noi non sbagliare niente.

Questa è una gara molto importante perché chiude un giro di tante consecutive, le gare che mancano alla fine sono poche e i punti contano sempre di più. E' la più difficile e non dobbiamo sbagliare, soprattutto per la classifica perché domani dobbiamo fare punti. Il Verona è una squadra tosta, è difficile anche per la loro posizione in classifica. E' stata una tappa importante per la mia crescita". Così Igor Tudor, tecnico della Lazio, alla vigilia della sfida con l'Hellas. Poi, sull'avventura in biancoceleste, ammette che "non cambierei niente di questo mese.

Rimpianti ci sono sempre, è giusto fare autocritica altrimenti non si cresce. Sono consapevole degli sbagli che ho fatto in questo mese, mi aiutano a crescere, ma l'importante è la strada che si traccia sotto tutti i punti di vista", prosegue il tecnico. infine, parlando dei singoli Tudor sottolinea che Zaccagni "ci è mancato tanto, è un giocatore fondamentale in questa squadra e sono contento che sia tornato. Non partirà dall'inizio ma sarà in panchina", mentre su Felipe Anderson, in dubbio per un pestone all'alluce rimediato contro la Juventus, "è fondamentale, faremo di tutto per farlo giocare", conclude Tudor.



