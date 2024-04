Viterbo, commemorato il musicista-compositore Cesare Dobici

Cesare Dobici, il famoso musicista e compositore viterbese morto i 25 aprile del 1944, è stato ricordato oggi pomeriggio con una cerimonia che si è tenuta alla sua tomba, situata nel cimitero monumentale San Lazzaro, di Viterbo.

L'associazione e Centro Studi Cesare Dobici in occasione dell'ottantesimo anniversario della scomparsa del musicista, ha deposto su la sua tomba un cuscino di fiori. Subito dopo, il presidente dell'associazione Ferdinando Bastianini, la vicepresidente Maria Loredana Serafini e la musicologa Wanda Folliero, con il loro interventi hanno tratteggiato la figura di Dobici, considerato uno tra i più eminenti docenti del Pontificio istituto di musica sacra della meta del 900.

"Scegliere di puntare su questo grande personaggio e musicista per i miei studi, mi ha fatto sentire quasi in famiglia. - ha spiegato Folliero - quando sono arrivata 15 anni fa mi sono sentita subito a casa grazie a Ferdinando e Loredana che mi hanno accolto. Sono loro che mi hanno fatto conoscere la musica di questo grande musicista, che abbiamo il dovere di ricordare e onorare."



