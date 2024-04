Assessore Università, '721 anni Sapienza, un faro di cultura'

"L'Università Sapienza da oltre 700 anni è un faro di cultura e di scienza che conferisce lustro alla città di Roma e all'Italia intera. Grazie al lavoro portato avanti in questi anni dalla Magnifica Rettrice Antonella Polimeni e dai vertici dell'Ateneo, l'Università più grande d'Europa è ai vertici delle classifiche mondiali, dove eccelle soprattutto nell'ambito degli studi umanistici". Lo ha detto Luisa Regimenti, assessore all'Università della Regione Lazio.

"In occasione del 721° anniversario della Fondazione, - ha continuato - desidero rivolgere gli auguri a tutti gli studenti, ai docenti e ai ricercatori de La Sapienza che contribuiscono alla vitalità e al prestigio di questa grande realtà accademica, eccellenza d'Italia. La Regione Lazio è al lavoro per ampliare e rafforzare gli strumenti di diritto allo studio e per rendere ancora più attrattiva la prima Università della Capitale per coloro che vengono da altre regioni o dall'estero".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA