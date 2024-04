Anziana 80enne rapinata in casa nella notte, svegliata dai ladri

Una rapina ai danni di un'anziana di 80 anni si è registrata questa notte a Spigno Saturnia, in provincia di Latina, dove intorno all'1:15 la donna è stata svegliata mentre dormiva nella sua abitazione da due uomini incappucciati e con dei guanti. I due malviventi, dopo averle intimato di non opporre resistenza, si sono fatti consegnare 300 euro in contanti, più vari monili in oro, per poi fuggire con l'auto della vittima.

Ad intervenire sul posto sono stati i carabinieri del Norm di Formia, mentre intorno alle 2:30 sono stati i militari della Stazione di Scauri di Minturno a ritrovare la macchina rubata in località Penitro, a Formia, riconsegnata poco dopo alla proprietaria.



