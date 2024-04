Video Camera Commercio per il Natale di Roma

In occasione del Natale di Roma, per festeggiare il compleanno numero 2777 della Città Eterna, la Camera di Commercio di Roma ha realizzato un video, diffuso sui propri canali social istituzionali, in cui alcuni tra gli scorci più suggestivi della nostra città sono accompagnati dalle note di una delle canzoni popolari più amate, "Roma nun fa' la stupida stasera". Il brano musicale fu composto da Armando Trovajoli con testo di Pietro Garinei e Sandro Giovannini come parte della colonna sonora della commedia musicale Rugantino, rappresentata per la prima volta al Teatro Sistina di Roma il 15 dicembre 1962. La performance nel video realizzato dalla Camera di Commercio di Roma è dell'artista Serena Ionta.



