Gualtieri, 'dalla sua fondazione Roma aperta e accogliente'

"Oggi facciamo gli auguri a Roma per i suoi 2777 anni. Oggi voglio sottolineare un aspetto importante della leggenda sulla nascita di Roma e cioè il ruolo che in essa è svolto dall'Asylum sul Campidoglio, lungo la facciata del Palazzo Senatorio". Così su Instagram il sindaco di Roma Roberto Gualtieri.

"Qui, come ha scritto Plutarco - spiega - fu garantito a tutti il diritto di asilo e, scrisse Livio, si riversò a Roma una massa eterogenea, senza distinzione tra liberi e schiavi, e questo nucleo costituì la radice della futura grandezza di Roma.

Fu proprio l'imperatore Claudio, in un celebre discorso, a sottolineare come questa propensione all'accoglienza e all'integrazione che vide Romolo tanto saggio da trasformare tanti popoli nemici in cittadini fu decisiva per i successi di Roma, a differenza di chi invece non seppe superare il principio della purezza etnica. Ieri come oggi Roma vuole essere una città aperta e accogliente - conclude Gualtieri - e per questo mi piace ricordare oggi questo aspetto così importante del mito fondativo di Roma. Buon Natale di Roma a tutte e a tutti".



