Alla Luiss il 20 aprile giornata di orientamento

In vista dell'ultimo test di ingresso per accedere ai Corsi di Laurea triennali e magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza, che si terrà online fra il 14 e il 16 maggio (iscrizioni aperte fino al 6 maggio), l'Università Luiss apre le porte alle ragazze e ai ragazzi dell'ultimo anno delle Scuole Superiori e alle loro famiglie per una giornata di orientamento che si terrà sabato 20 aprile dalle ore 14:00 alle ore 17:30 nel Campus di viale Romania 32.

Gli aspiranti candidati potranno approfondire le novità dell'offerta formativa dell'Ateneo, i suoi servizi e le opportunità di studio, anche all'estero, grazie agli oltre 300 accordi con le maggiori università internazionali. La vocazione internazionale della Luiss è stata recentemente riconosciuta anche dalla classifica Qs World University Ranking by Subject 2024, dove l'Ateneo si è confermato nella Top 20 mondiale - e primo in Italia - per gli Studi Politici e Internazionali.

Sarà, infine, attivo l'Info Point Servizi Luiss per conoscere in maniera più dettagliata le agevolazioni economiche, i Campus services, le esperienze all'estero e la sezione Luiss Sport.





