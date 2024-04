Airport Handling prosegue gli investimenti a Fiumicino

Airport Handling, la società controllata a maggioranza da dnata, ha inaugurato i suoi nuovi uffici presso l'aeroporto di Roma Fiumicino nell'ambito nell'investimento multimilionario della società, che comprende un investimento pianificato per oltre 20 milioni di euro in attrezzature avanzate per il supporto a terra. Lo rendo nota la società che si è aggiudicata la gara per i servizi di assistenza a terra nello scalo di Roma.

Attualmente Airpot Handling mira ad avviare le operazioni presso l'aeroporto di Roma nella seconda metà del 2024 e, al momento, "prevede di impiegare oltre 1.800 operatori con elevata professionalità acquisita nel settore aeroportuale". "Le prime assunzioni hanno già portato all'inserimento di un primo gruppo manageriale, selezionato localmente, con una vasta competenza ed esperienza nel mercato romano" sottolinea la società.

La consegna della nuova flotta di attrezzature di Airport Handling destinata alle operazioni presso l'aeroporto di Roma Fiumicino è prevista dall'inizio dell'estate e comprende sia veicoli elettrici che alimentati con carburante Hvo.



