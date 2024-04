Sbarca a Roma la moda di Uniqlo, qualità e piccoli prezzi

Tessuti di qualità, linee essenziali e piccoli prezzi, per capi che aspirano a durare nel tempo.

Questo i segreti del successo globale di Uniqlo, colosso giapponese di fast retailing di abbigliamento, una delle principali holding del Giappone con sede a Tokyo, con vendite globali, per capirsi, pari a circa 2.7 trilioni yen per l'anno fiscale chiuso ad agosto 2023, e 3.600 negozi in tutto il mondo, tra Asia, l'Europa e il Nord America. Ora Uniqlo ha aperto a Roma, nella Galleria Alberto Sordi, un flagship store di 1300 mq, il secondo negozio in Italia dopo Milano, a cui presto si aggiungerà un terzo sempre a Milano. "Questa apertura rappresenta un passo molto importante per la nostra crescita ed espansione in Italia. Quando abbiamo iniziato a pianificare il nostro arrivo a Roma, la nostra attenzione è stata subito rivolta alle realtà locali, per cogliere il valore culturale e comprendere lo stile di vita della città. Attraverso un network di collaborazioni con artisti, artigiani, negozi e luoghi di ritrovo, siamo riusciti a capire cosa significa essere romani e a raccontare al meglio la nostra filosofia LifeWear". Parola di Mark Barnatovic, coo, ovvero chief operating officer di Uniqlo Italia. Così per l'inaugurazione Uniqlo ha collaborato con diversi partner romani, come riferisce Bernatovic.



