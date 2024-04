Natale di Roma, Bvlgari lo celebra con i maestri del '900

Le opere dei giganti dell'avanguardia futurista del calibro di Giacomo Balla e Fortunato Depero e quelle dei grandi nomi dell'astrattismo degli anni Cinquanta da Pietro Dorazio a Giulio Turcati e Achille Perilli accanto al pop degli esponenti della Scuola di Piazza del Popolo come Tano Festa. Lavori di artisti diversi accomunati da Roma come fonte comune di ispirazione. Bvlgari celebra il 21 aprile, Natale della città, raccogliendo nella sua storica sede di via Condotti una ricca selezione di dipinti prestigiosi nella mostra Roma Madre dell'Arte, frutto della collaborazione ormai avviata da tempo con la Galleria Futurism & co. Clienti e visitatori della celebre boutique potranno ammirare le opere dal 18 al 26 aprile.

"Bvlgari e Giacomo Balla hanno un legame particolare con la città eterna - spiegano i promotori -. I tre millenni di arte e civiltà della città eterna sono stati per la maison una costante fonte di ispirazione per la creazione di gioielli straordinari.

L'artista vi si trasferisce nel 1895, appena un anno dopo l'apertura della boutique Bvlgari in via Condotti da parte del capostipite Sotirio". Bvlgari e Balla, osservano, possono essere considerati due veri pionieri: "Il gioielliere romano ha rivoluzionato la gioielleria con accostamenti audaci di colore e il pittore ha aperto la strada verso una moderna metodologia sperimentale del colore".

Tra le opere di Balla in mostra spicca la serie Linee di velocità + cielo e rumore, inno al progresso e all'innovazione che animavano la scena artistica dell' epoca, ma altrettanto suggestiva è la Ballerina del Bal Tic Tac, il primo locale futurista decorato dal grande artista che animava le notti romane negli anni Venti. Di Fortunato Depero parla Scomposizione + volumi di danza, prova del suo talento rivoluzionario e innovatore, apripista del concetto moderno di design e grande utilizzatore di colori audaci. Artista poliedrico e profondo sperimentatore, Depero ha influenzato una vasta gamma di discipline, dalla grafica all'abbigliamento, alla pubblicità. La Roma di Tano Festa si ritrova nel Paesaggio con la maniglia, accanto alle visioni aerofuturiste di Sibò e alle forti suggestioni cromatiche di Giulio Turcato e di Pietro Dorazio.

Bvlgari, fondato nel cuore di Roma nel 1884 e conosciuto in tutto il mondo, è uno dei grandi marchi italiani simbolo del lusso e del bello. "La maison - è stato ricordato - crede profondamente nell'innovazione del presente per un futuro sostenibile, attraverso il suo impegno per la responsabilità sociale e ambientale, le sue numerose collaborazioni filantropiche e la sua filosofia del restituire alla natura e alla comunità". La mostra è accompagnata da un catalogo con i testi dei curatori dei principali archivi degli artisti.



