4 nuove bandiere arancioni nelle province di Frosinone e Latina

Quattro nuove Bandiere Arancioni assegnate dal Touring Club Italia nelle province di Frosinone e Latina. A essere premiate le località di Atina (FR), Castro dei Volsci (FR), Prossedi (LT), Trevi nel Lazio (FR).Diventano così 24 le piccole località dell'entroterra certificate in Lazio, di cui 7 in provincia di Frosinone e 5 in provincia di Latina: Arpino (FR), Atina (FR), Bassiano (LT), Campodimele (LT), Castro dei Volsci (FR), Collepardo (FR), Fossanova, frazione del comune di Priverno (LT), Picinisco (FR), Prossedi (LT), San Donato Val di Comino (FR), Sermoneta (LT), Trevi nel Lazio (FR).

"Touring Club da oltre venticinque anni è impegnato nella valorizzazione e promozione dei piccoli centri eccellenti delle aree interne - dichiara il vice presidente Giuseppe Roma - Tale impegno è reso possibile anche grazie alla collaborazione di partner come la Camera di Commercio Frosinone Latina che, credendo nel potenziale di questi territori, ne incentiva uno sviluppo turistico durevole nel tempo." "Il comparto del turismo ha dato prova di una grande resilienza dopo la pandemia e sta dimostrando un'energia trasformativa eccezionale - osserva Giovanni Acampora, presidente di Assonautica Italiana, SiCamera e Camera di Commercio Frosinone Latina - L'esperienza del Touring Club è un esempio virtuoso di come mettere a sistema il patrimonio storico, culturale e ambientale di un territorio con l'offerta di accoglienza e di servizi di qualità. Per questo, la Camera di Commercio, grazie al supporto dell'Azienda Speciale Informare, ha deciso di sostenere i comuni dell'entroterra (con meno di 15.000 abitanti) delle province di Frosinone e Latina per il riconoscimento del marchio Bandiera Arancione".

Nel corso del progetto Touring Club Italiano ha raccolto la candidatura di ben 15 Comuni delle due province e li ha sottoposti ad analisi anche con un sopralluogo sul campo eseguito in forma anonima.



