Evade dai domiciliari, arrestato dai Carabinieri

La Stazione Carabinieri di Cittaducale (Rieri) ha arrestato in flagranza di reato di un uomo di 64 anni per il reato di evasione durante uno dei consueti posti di controllo effettuati lungo la Strada Statale 4 Salaria nel corso del quale è stato intimato l'alt ad un veicolo in transito al fine di identificarne i passeggeri. È stata così constatata la presenza a bordo di un uomo il quale, dai successivi accertamenti, è risultato essere sottoposto alla detenzione domiciliare. In palese violazione delle prescrizioni impostegli, aveva lasciato la sua abitazione senza giustificato motivo o una preventiva autorizzazione. L'uomo è stato così arrestato e ricondotto presso la sua abitazione dove è stato risottoposto alla detenzione domiciliare. Dovrà ora rispondere innanzi all'Autorità Giudiziaria di Rieti anche del reato di evasione



