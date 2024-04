Arrivano le ruspe in ex centro Alitalia, sorgerà quartiere green

Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, insieme con l'assessore all'Urbanistica Maurizio Veloccia, hanno partecipato all'avvio dell'abbattimento dell'ex Centro direzionale Alitalia di Muratella, nel Municipio Roma XI. I cantieri coinvolgeranno quattro edifici abbandonati da anni e sarà dato avvio al progetto di riqualificazione dell'intera area, circa 106.756,00 mq, ricadente nella Collina Muratella. Ad assistere alle operazioni anche il presidente del Municipio Roma XI Gianluca Lanzi insieme ai rappresentanti di Cpi, proprietaria dell'area: Giuseppe Colombo (amministratore unico), Mirko Bertaccini (general manager) e Michele Dal Prato (direttore tecnico). Le operazioni per l'abbattimento dureranno circa 18 mesi.

Oltre alla demolizione degli edifici B-C-D-E dell'ex Centro direzionale, l'investimento della proprietà, del valore di circa 300 milioni di euro complessivi, prevede la realizzazione di circa 1.300 unità abitative, di cui 320 destinate alla locazione a canone calmierato per l'edilizia sociale; un plesso scolastico (primaria e secondaria) con auditorium; un supermercato e attività commerciali di vicinato; un sistema della mobilità che incentivi l'uso dei mezzi pubblici e la condivisione dei mezzi di trasporto (bikesharing, car-pooling e car-sharing).

È prevista, inoltre, la valorizzazione ambientale dei luoghi, con la creazione di nuove aree verdi, percorsi pedonali e ciclabili, in stretta connessione con la Riserva Naturale Regionale Tenuta dei Massimi. "Per noi - ha detto il minisindaco Lanzi - è un intervento importantissimo. Questa era una ferita per Muratella, un quartiere relativamente giovane ma che ha bene in alto questa struttura che deturpa il paesaggio. Questo intervento quindi per noi è importantissimo, renderà Muratella più vivibile e più sicura, piu bella e con più servizi. Siamo soddisfatti del lavoro fatto dall'amministrazione capitolina che ha prodotto questo inizio di attività". Lo stato di abbandono dell'ex quartier generale della vecchia compagnia di bandiera Alitalia durava da quasi 15 anni. Inaugurato nel 1991, era un centro direzionale all'avanguardia con 5 edifici, due auditorium, una sala stampa, una mensa per oltre 1000 persone, 3000 posti auto e la ricostruzione parziale di una cabina di aereo e il simulatore di volo.

Nel 2002, l'Alitalia, a seguito della crisi che l'ha colpita, aveva venduto il complesso a una holding immobiliare, restando in affitto fino alla fine del 2008, quando il Centro Direzionale fu dismesso completamente, a parte la palazzina A. Il Centro oggi versa in uno stato di abbandono e degrado anche a causa di due incendi, nel 2019 e nel 2020.



