Frena il Bologna, è 0-0 a Frosinone

Il Bologna grande rivelazione frena a Frosinone. Si chiude 0-0 la sfida allo Stirpe, con la squadra di Thiago Motta che resta sempre ai piani alti della classifica. Ed è stato un match giocato con intensità: in avvio grande chance per Cheddira, ma l'intervento di Skorupski è provvidenziale. Il portiere rossoblù si rende ancora protagonista nel corso del primo tempo negando il gol a Okoli. Nella ripresa sfiora il vantaggio Aebischer, in pieno recupero doppia opportunità da una parte e dall'altra: la manca il Frosinone, frenato dal recupero di Lykogiannis su Cuni. Al 94' tocca al Bologna con Ndoye che colpisce la traversa e sulla ribattuta manda alto.



