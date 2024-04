Eur Culture torna alla Nuvola di Roma con musica e ballo

Dalla classica al jazz, dal balletto allo swing: la musica e la danza tornano alla Nuvola dell'Eur per la rassegna di spettacoli Eur Culture con un doppio appuntamento domenica 7 aprile, che vedrà l'Europa InCanto Orchestra diretta dal maestro Germano Neri sul palco dell'Auditorium con il quarto appuntamento di Dialoghi Sinfonici dedicato al balletto e poi l'Orchestra Jazz di Massimo Nunzi nel forum della Nuvola per il secondo appuntamento di Live Jazz Dance with an orchestra dal titolo la Follia dello Swing, con cui si potrà anche ballare. Alle 11.00 l'Europa InCanto Orchestra, una delle più importanti orchestre giovanili italiane, reduce da tre precedenti sold out, condurrà gli spettatori in un viaggio alla scoperta della musica per il balletto con il concerto dal titolo "L'ora del balletto: su e giù dalle Punte". Questa musica così orecchiabile, così lineare, al servizio della danza, come si scrive? Quale percorso nasconde? Queste saranno le domande a cui risponderà l'Europa InCanto Orchestra, che approfondirà il balletto romantico da un lato e la rottura della danza classica dall'altra, letti dalla parte del compositore, per comprendere Debussy e Tchaikovsky. Alle 18.00, l'Orchestra jazz di Massimo Nunzi coinvolgerà nel grande forum della Nuvola il pubblico in un travolgente ballo corale, con le coreografie di Karen Fantasia e la conoscenza della storica della danza jazz Bunny Donowitz, per un'esperienza nuova e unica nel suo genere. L'appuntamento con "La Follia dello Swing" è il secondo concerto che unisce la passione per la musica jazz, la danza e la storia del jazz stesso, con l'obiettivo di coinvolgere il pubblico attraverso l' orchestra dal vivo, composta da 18 elementi, e farlo immergere nella storia, nel suono e nelle tecniche dell'orchestra jazz, oltre che introdurlo ai passi principali della danza legata al jazz orchestrale. Non sarà necessario aver frequentato una scuola, basterà portare un paio di scarpe da ballo per provare a realizzare i passi base. Il repertorio è studiato per realizzare gli stili di ballo della Swing Era attraverso i brani più iconici del periodo.

I Dialoghi Sinfonici è un progetto di Europa InCanto Orchestra in collaborazione con EUR SpA e sostenuto da Poste Italiane. Gli spettacoli di "Live Jazz Dance" sono prodotti da Musika - Roma Music Expo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA