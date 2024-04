Doppio colpo in Ciociaria, ripulite Sala Slot e tabaccheria

Doppio colpo durante la notte in Ciociaria dove i ladri hanno preso di mira la sala Slot di un bar a Ripi ed i generi di monopolio presenti nella tabaccheria annessa ad un secondo bar a Cassino.

Il primo colpo è stato messo a segno al "58" sulla via Casilina a pochi chilometri da Frosinone dove la banda ha abbattuto un muro esterno raggiungendo la sala con le slot machine che ha forzato ad una ad una portando via il contenuto, realizzando un bottino di circa diecimila euro.

La tabaccheria nella quale i ladri hanno colpito invece è quella annessa al bar Privilege di via Leopardi a Cassino. Qui hanno portato via Gratta e Vinci, stecche di sigarette ed i contanti lasciati in cassa. Tutto in pochi minuti, mentre suonava l'allarme: sono fuggiti prima dell'arrivo delle volanti della Polizia.



