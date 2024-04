Il Papa, pace per popoli stremati da guerra, fame, oppressione

"Rinnovo a tutti gli auguri pasquali e ringrazio di cuore coloro che in diversi modi mi hanno inviato messaggi di vicinanza e di preghiera". Lo ha detto papa Francesco al Regina Caeli del Lunedì dell'Angelo.

"A queste persone, famiglie, comunità giunga il dono della pace del Signore risorto - ha aggiunto il Pontefice -. E vorrei che questo dono della pace arrivasse là dove più ce n'è bisogno: alle popolazioni stremate dalla guerra, dalla fame, da ogni forma di oppressione".

Secondo la Gendarmeria vaticana, erano circa 12 mila i fedeli presenti in piazza San Pietro per la recita del Regina Caeli, la preghiera mariana che nel tempo pasquale sostituisce l'Angelus.

A riferire il dato la Sala stampa della Santa Sede.



