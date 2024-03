Voragine al Quadraro, possono rientrare in casa gli evacuati

I cittadini evacuati dal condominio al civico 16 di via Attio Labeone, limitrofo alla voragine che si è aperta ieri in via Sestio Menas, in zona Quadraro a Roma, potranno rientrare già oggi nei propri appartamenti. La Commissione Verifica Sicurezza Statica Edifici Privati ha completato i lavori di verifica. Lo rende noto il Campidoglio.

Saranno date prescrizioni al condominio affinché faccia un puntellamento di sicurezza interna. Sarà limitato soltanto l'accesso agli esercizi presenti in via Sestio Menas, civici 52-54, e in via Marco Papio, civici 90-92, fino a ripristino delle condizioni di sicurezza del tratto di strada interessato dal dissesto.

La voragine si è aperta inghiottendo due auto: è ampia circa 10 metri di larghezza e 10 di profondità. Gli agenti hanno provveduto a chiudere la strada mettendo in sicurezza la zona interessata. Al termine della rimozione dei veicoli è stato disposto il transennamento dell'area.

