Tonnellate di coni e cialde per gelati sequestrate dai Nas

Trentadue tonnellate di cialde e coni per gelati sono state sequestrate dai carabinieri del Nas all'interno di un ingrosso a San Giovanni Incarico: i carabinieri ritengono che non fossero conservate in maniera adeguata. È solo una delle dieci attività di ispezione compiute nella provincia di Frosinone in vista delle festività di Pasqua.

In sette casi le attività controllate non sono risultate conformi: 12 le violazioni amministrative contestate dai Nas elevando sanzioni per un totale di circa 15mila euro. Viene ipotizzata la mancata attuazione delle procedure di autocontrollo, il mancato adempimento alle prescrizioni poste dalla normativa in tema di tracciabilità e assenza di titolo autorizzativo.

Ad Anagni, durante l'ispezione ad un panificio il Nas ha accertato la mancanza del titolo autorizzativo ed ha rilevato gravi carenze igienico sanitarie e strutturali per le quali l'Asl ha disposto l'immediata sospensione delle attività. Sono stati sequestrati circa 150 kg di pane grattugiato e 50 litri di olio: in entrambi i casi mancavano le indicazioni con cui tracciare la provenienza del prodotto. In una pasticceria di Isola del Liri i carabinieri del Nas hanno individuato carenze per le quali è stata disposta la sospensione delle attività.





