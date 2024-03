Tiratori scelti e filtraggi, oltre 600 agenti per la via Crucis

Tiratori scelti, un elicottero che sorvolerà la zona, cinofili, artificieri e termocamere per rilevare la presenza di eventuali ordigni. Sono oltre 600 gli agenti delle forze dell'ordine in campo per garantire sicurezza in vista della via Crucis di stasera con papa Francesco.

Scattate le bonifiche in tutta l'area del Colosseo e di via dei Fori Imperiali. Previsti due filtraggi per il controllo dei partecipanti: uno ad ampio raggio e il secondo per accedere proprio all'area della celebrazione.

Entra nel vivo il piano sicurezza predisposto dalla Questura per le festività di Pasqua. Tutta l'area del centro storico, del Vaticano e i palazzi istituzionali saranno super sorvegliati. E' massima l'attenzione anche alla luce dell'allerta terrorismo internazionale.



