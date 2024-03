Via Crucis, chiuse strade e fermata metro Colosseo, bus deviati

Questa sera, dalle 21 alle 23,30, si celebrerà la via Crucis al Colosseo. Già scattate le chiusure di via dei Fori Imperiali (da piazza del Colosseo a piazza Madonna di Loreto), via Cavour (da largo Venosta a largo Corrado Ricci), via degli Annibaldi, via Nicola Salvi, via Celio Vibenna, via di San Gregorio (in direzione piazza del Colosseo). Deviate le linee di bus. Già chiusa la fermata Colosseo lungo la metro B.

E' quanto fa sapere l'agenzia per la mobilità di Roma.



