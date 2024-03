Patto Ama-Città Metropolitana, formazione operai specializzati

E' stato presentato oggi in Campidoglio dal sindaco Roberto Gualtieri, insieme con il dg di Ama Alessandro Filippi e il delegato alla Formazione della Città Metropolitana Daniele Parrucci un accordo siglato dalla Cm e da Ama volto a potenziare e ridefinire percorsi di formazione professionale pubblica per giovani in età scolare. Il progetto prevede la riqualificazione di 6 Centri Metropolitani per la Formazione Professionale e si rivolge a giovani tra i 14 e 18 anni che potranno iscriversi a due nuovi percorsi formativi per 'Operatore Meccanico' e 'Tecnico Meccatronico'. Ama, in questa prima fase, sosterrà l'allestimento di due laboratori attrezzati con strumentazioni e tecnologie necessarie presso i Centri di Cave e Civitavecchia.

"Stiamo formando professionalità avanzate per i nuovi processi industriali - ha detto Gualtieri - Ama disporrà dei due biodigestori anaerobici, degli impianti per la frazione secca, le terre di spazzamento ma anche la raccolta si fa con mezzi innovativi che vorremmo alimentare con il biogas prodotto dai biodigestori. Non è più dunque solo una questione di meccanica ma di meccatronica: è molto importante e lo sarà sempre di più per sostenere il monitoraggio e i servizi. Servono competenze specialistiche e noi diamo prospettive di lavoro di qualità".

"Le figure professionali che stiamo cercando sono operaio meccanico e operaio meccatronico. Hanno interesse per noi l'impiantistica e la sensoristica perché i nostri impianti vogliono trasformare i rifiuti in risorsa, e per questo servono professionalità nuove, competenti con le nuove tecnologie", ha spiegato il dg di Ama Alessandro Filippi.



