Masaf aperto al pubblico per Open House Roma il 6-7 aprile

Il ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste apre le porte al pubblico sabato 6 e domenica 7 aprile per permettere a chi vorrà visitarlo di ammirare il patrimonio artistico di Palazzo dell'Agricoltura, sede dell'omonimo dicastero dal 1913, tra sale affrescate, bassorilievi, vetrate liberty e molto altro.

Per il secondo anno consecutivo, il Ministero aderisce all'iniziativa Open House Roma attraverso visite guidate gratuite, a cura di funzionari del Masaf e di volontari di Open House Roma.

"Queste giornate di visite gratuite al Masaf rappresentano un'occasione preziosa per valorizzare e ricordare il ruolo centrale dell'agricoltura nel nostro patrimonio culturale e storico. Le opere d'arte custodite nella sede del Ministero, la Biblioteca Storica Nazionale dell'Agricoltura con i suoi inestimabili volumi e l'intero Palazzo dell'Agricoltura sono testimoni della profonda connessione tra l'arte, la cultura e l'agricoltura", ha dichiarato il ministro, Francesco Lollobrigida. "Un'iniziativa rilevante - ha aggiunto - che offre la possibilità ai visitatori di esplorare spazi storici solitamente inaccessibili, come la sede del Masaf, contribuendo alla valorizzazione del nostro patrimonio, della nostra storia e della nostra cultura".

Le visite si svolgeranno sabato 6 e domenica 7 aprile dalle ore 10.00 alle 14.00 in Via XX Settembre 20, con turni della durata di circa un'ora. Per accedere è necessaria la prenotazione. È inoltre prevista la 'rush line', ovvero la possibilità di subentrare a chi, seppur prenotato, non si presenti all'appuntamento.



