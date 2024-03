Prime grane per Igor Tudor. Alla vigilia della sfida contro la Juventus, in casa Lazio non si sono allenati né Lazzari né Luis Alberto. Il dieci spagnolo è rimasto fermo in via precauzionale per un affaticamento muscolare e sarà valutato dallo staff biancoceleste solamente domattina. In dubbio dunque la sua presenza nella gara dell'Olimpico.

Al suo posto è pronto a scaldarsi Kamada che giocherebbe con Zaccagni sulla trequarti e dietro a Immobile.



