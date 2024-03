Viterbo, dal 30 marzo 5 weekend dedicati all'artigianato

L'iniziativa ideata dall'associazione Lazio Artigiana si chiama Weekend dell'artigianato in Tuscia, e propone ai visitatori una serie di weekend, dal 30 marzo fino a tutto novembre 2024 (agosto escluso), in cui sarà al centro dell'attenzione l'artigianato visto come patrimonio culturale, e perno per un insieme di attività correlate che condurranno i partecipanti ad immergersi totalmente nell'atmosfera di un tempo, fra botteghe storiche ed antichi mestieri.

Il programma della manifestazione gratuita prevede: 43 artigiani coinvolti nell'iniziativa, 5 weekend dedicati all'artigianato, 9 visite guidate fra centri storici e botteghe e 4 incontri speciali tra artigiani diversi, ospite ognuno nelle botteghe dell'altro, per celebrare e valorizzare il patrimonio culturale dell'artigianato. I visitatori potranno unire, a partire dal weekend di Pasqua, la visita dei borghi storici all'esperienza di vedere gli artigiani al lavoro nelle loro botteghe.

Il 30 marzo si inizierà con la visita dedicata alla parte est della città di Viterbo e in seguito all'Antica Legatoria Viali, attiva dal 1891, dove i partecipanti verranno coinvolti nella realizzazione di un taccuino di carta con rilegatura fatta a mano. Il 1 aprile, Pasquetta, si proseguirà con la visita nel borgo storico di Viterbo e della bottega della ceramista Daniela Lai.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA