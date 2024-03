Per Pasqua 900mila passeggeri attesi negli aeroporti romani

Per il periodo di Pasqua - da giovedì 28 marzo al 2 aprile - sono attesi negli aeroporti romani di Fiumicino e Ciampino circa 900 mila passeggeri. Oltre 130mila in media al giorno transiteranno sullo scalo internazionale di Roma Fiumicino, raggiungendo le 140mila presenze nelle giornate di picco. Tra i Paesi europei più richiesti e con maggiori collegamenti troviamo in testa Spagna, Francia e Regno Unito.

Anche i viaggi intercontinentali beneficiano della corposa offerta già intensificata, prima dell'avvio della stagione aeronautica estiva, con maggiori collegamenti per gli Usa ed il Canada: basti pensare che solo per New York sono disponibili, sin da inizio Summer - concomitante con il periodo pasquale - ben 9 partenze giornaliere da Roma. I viaggiatori del "Leonardo da Vinci" di Fiumicino, recentemente premiato da Aci World per il 7° anno consecutivo per la qualità dei servizi ai viaggiatori (nella categoria degli aeroporti con più 40 milioni di passeggeri), possono prenotare in anticipo sul sito adr.it oltre 9000 prodotti di circa 600 brand grazie alla nuova piattaforma digitale "Shop&Fly".



