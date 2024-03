A Tarquinia folla per l'ultimo saluto alla consigliera Paterna

Bagno di folla questa mattina per l'ultimo addio alla consigliera regionale Valentina Paterna, scomparsa martedì sera all'età di 41 anni. Le esequie celebrate dal vescovo di Civitavecchia Gianrico Ruzza si sono tenute alle 11 nel duomo di Tarquinia, in provincia di Viterbo.

Tra le numerose autorità presenti, il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, il presidente della commissione parlamentare ambiente Mauro Rotelli, il presidente della Provincia Alessandro Romoli e i consiglieri regionali Enrico Panunzi e Daniele Sabatini.

Nella chiesa gremita anche numerose fasce tricolori dei primi cittadini di molti Comuni del Viterbese, tra cui la sindaca di Viterbo Chiara Frontini.

In prima fila Alessandro Giulivi, sindaco di Tarquinia, dove la Paterna ricopriva anche il ruolo di consigliera comunale.

"Oggi potrebbe essere il momento delle lacrime e della rabbia per la fragilità del corpo umano che oggi ci toglie Valentina - ha detto il vescovo Ruzza nella sua omelia - ma invece dovrebbe essere il momento che si trasforma in una attesa, perché come abbiamo sentito nella prima lettura: e bene aspettare in silenzio la salvezza del signore. Questa sorella ha costruito l'attesa di questo momento con tenacia e soprattutto con grande sorriso." Poi il vescovo ha letto un pensiero scritto dalla Paterna pochi mesi prima di morire: "Esistono tanti giorni zero nella vita di una persona, giorni in cui non si vince e non si perde, ma si riparte, perché quello che segue lo zero è sempre un inizio e gli inizi non conoscono sconfitte. La parola d'ordine di questo viaggio è resilienza." "In questo modo Valentina ha atteso che si evolvesse, non sapeva come ma sperava, che avesse un senso il cammino della sua vita. - ha commentato il vescovo dopo aver letto quelle parole - E il senso del suo cammino è stato quello della continua rinascita della speranza, speranza che lei ha portato attraverso il suo impegno per il bene degli altri, sia come figura politica, che come amica".

Quando il feretro è uscito dalla chiesa sorretto sulle spalle degli amici di Valentina, tra cui il sindaco di Tarquinia Sandro Giulivi, centinaia di persone che conoscevano e amavano la consigliera, lo hanno salutato con un lungo applauso e un lancio di palloncini bianchi.



