Scatta il piano sicurezza a Roma in vista delle festività della Pasqua. Intensificati i controlli attorno alle basiliche, a San Pietro, a luoghi religiosi e agli obiettivi sensibili in città anche alla luce dell'allerta terrorismo internazionale.

E' in programma domani una riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza in prefettura. Sul tavolo anche le misure per la via Crucis di venerdì e la messa di domenica.





