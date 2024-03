Requiem di Mozart, a Roma concerto straordinario della Iuc

Il Requiem di Mozart eseguito dall'orchestra Xylon diretta da Paolo Matteucci, con tre cori della Federazione dei Cori del Lazio Chorus Inside, è l'appuntamento straordinario proposto per le festività pasquali dall'Istituzione Universitaria dei concerti il 28 marzo alle 19 nell'Aula Magna della Sapienza.

Nel capolavoro del compositore di Salisburgo saranno impegnati i solisti Katia Martina (soprano), Michela Rago (mezzosoprano), Roberto Cresca (tenore) e Danilo Paludi (baritono).

L'orchestra Xylon nasce a Roma nel 2008 da un progetto del maestri Matteucci. È una delle rarissime orchestre indipendenti italiane che unisce oltre 80 tra i migliori musicisti professionisti del Lazio per produrre concerti, spettacoli dal vivo, colonne sonore cinematografiche e partecipazioni televisive. I cori sono il MuSa, nato nel 2008 e composto studenti, personale docente e tecnico-amministrativo dell' Università La Sapienza, diretto dal 2023 da Francesco Vizioli; il Koob, diretto da Francesco La Via; il Muzio Clementi e via Montello, diretti da Paolo Matteucci.



