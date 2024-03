Incidente sul lavoro a Sermoneta, Cc denunciano due persone

Dopo l'infortunio sul lavoro occorso ieri pomeriggio ad un uomo di 54 anni, operaio di un'azienda che si occupa di lavorazione in metallo in via della Meccanica, a Sermoneta, i carabinieri della locale stazione hanno denunciato in stato di libertà per il reato di lesioni colpose per infortunio sul lavoro l'amministratore della società, un uomo di 53 anni residente a Latina, e un ragazzo di 21 anni, per aver azionato il macchinario che ha provocato lesioni alla all'operaio, colpito alle caviglie durante le fasi di lavorazione relative al suo incarico. Sul posto, oltre al personale Spresal dell'Asl di Latina, anche i sanitari del 118, i quali hanno trasportato il 54enne all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina, dove il cinquantaquattrenne è stato dimesso con prognosi di giorni 30.



