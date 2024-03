Viterbo, atto vandalico contro la sede della Provincia

La grossa pietra di oltre un chilo, è stata lanciata questa notte da alcuni ignoti contro una finestra degli uffici del settore ambiente di palazzo Gentili, sede della Provincia di Viterbo.

La scoperta è stata fatta questa mattina, quando gli impiegati, ritornando al lavoro, hanno trovato il vetro della finestra infranto, e il grosso sasso a terra.

"Come amministrazione provinciale abbiamo già provveduto a denunciare il fatto alle forze dell'ordine - scrive il presidente Alessandro Romoli in un nota diffusa oggi - che ringrazio pubblicamente per la celerità con la quale questa mattina hanno raggiunto Palazzo Gentili per effettuare un primo sopralluogo e avviare le indagini.

Certo che il responsabile o i responsabili di questo gravissimo gesto verranno presto individuati, in qualità di Presidente della Provincia di Viterbo colgo l'occasione per invitare tutti alla moderazione e al rispetto civico. Saranno le autorità competenti ad accertare le finalità dietro il grave gesto, ma comunque non è questa la Provincia di Viterbo che vogliamo."



