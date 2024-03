Franco Califano, grazie all'IA esce l'inedito Serenata a Roma

Il 30 marzo, esattamente a 11 anni dalla scomparsa di Franco Califano, Azzurra Music pubblica su vinile 45 giri e sulle piattaforme digitali il singolo Serenata a Roma (Califano - Del Giudice - Zeppieri). È una canzone inedita, interamente cantata dal maestro grazie al recupero - reso oggi possibile con l'aiuto dell'Intelligenza Artificiale - della sua voce originale, estrapolata da una vecchia audiocassetta di inizio anni '80, custodita gelosamente da Frank Del Giudice: un classico "provino" registrato in casa.

Franco Califano era stato in qualche modo profetico quando dichiarava 'Non escludo il ritorno', chiedendo che la frase venisse incisa sulla sua lapide.

Dopo undici anni dalla sua morte e a quattro decadi dalla registrazione artigianale di un vecchio provino incompleto, la sua voce oggi dà vita ad un nuovo singolo, anticipato sulle piattaforme digitali dal 29 marzo.

Con la demo di Califano, quelle note, quelle parole e quei graffi vocali di Franco sono stati riportati in superficie e subito dopo completati. Sempre grazie al lavoro dell'Intelligenza Artificiale, che ha saputo ricostruire attorno alla voce ritrovata del Califfo anche le frasi di testo che mancavano, imparando e leggendo dallo spartito - attraverso le istruzioni dettate dall'esempio della voce e delle note esistenti - le parti che non ancora erano state scritte e cantate.

Il processo lavorativo è stato suggerito dal risultato di Now and Then, l'iniziativa realizzata dai Beatles quando Paul McCartney (su input di Yoko Ono) è riuscito a ricavare la sorgente di voce di John Lennon da una musicassetta quasi risalente allo stesso periodo di quella del Califfo.

Una curiosità: il testo del Califfo appare oggi profetico anche considerando - a due mesi dall'addio a Sandra Milo - l'omaggio che Franco le ha dedicato attraverso una tenera citazione e un velo di nostalgia.

Serenata a Roma anticipa di alcuni mesi l'uscita del volume 2 del progetto Sarò Franco, canzoni inedite di Califano.



