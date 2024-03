Collettivi Sapienza, 'per oggi non torneremo in Aula magna'

Gli studenti e le studentesse dei collettivi Sapienza hanno raggiunto piazza dell'Immacolata, nel quartiere San Lorenzo, a Roma, dove hanno dato appuntamento al prossimo Senato accademico del 16 aprile e il 9 alla Farnesina, "il giorno prima della scadenza del bando Maeci Italia Israele 2024". A San Lorenzo si è conclusa la manifestazione. "Non torneremo in aula magna per oggi. Perché volevamo intervenire al Senato accademico e non ci è stato concesso né abbiamo potuto parlare pubblicamente con la rettrice Antonella Polimeni", spiega Filippo di Cambiare Rotta.



