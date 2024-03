Mazzi, 'intenso ricordo Fosse Ardeatine con le note di Schuman'

"La Sinfonia Le Fosse Ardeatine del compositore statunitense William Schuman, che volle denominarla in italiano, è stata eseguita splendidamente dai giovani musicisti dell'Orchestra Cherubini, creata e diretta dal maestro Riccardo Muti. È un'opera commovente, di toccante intensità per ricordare nel modo più appropriato il martirio delle 335 vittime di 80 anni fa. Riccardo Muti, che prima dell'inizio del concerto ha parlato di pace e speranza per il mondo in fiamme e la presenza degli strumentisti della Banda dell'Arma dei Carabinieri, in alta uniforme, hanno sottolineato significativamente quel tragico avvenimento". È quanto ha dichiarato il sottosegretario alla Cultura, Gianmarco Mazzi che, insieme alla ministra per la Cultura tedesca Claudia Roth, ha assistito al concerto per l'anniversario dell'eccidio ardeatino che si è tenuto ieri sera all'Auditorium Parco della Musica di Roma.



