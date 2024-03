Violinista britannica Leia Zhu debutta a Roma

La violinista britannica Leia Zhu sarà per la prima volta a Roma il 19 marzo alle 20:30 per la stagione della Istituzione Universitaria dei Concerti. La musicista, classe 2006, enfant prodige dotata di un talento naturale che le ha consentito a soli 14 anni di debuttare con la London Symphony Orchestra diretta da Sir Simon Rattle, sarà in scena nell' Aula Magna della Sapienza con l'orchestra Festival Strings Lucerne diretta da Daniel Dodds. Leia Zhu eseguirà il Concerto in re minore per violino e archi di Mendelssohn e il Rondò 'La campanella' di Paganini.

A completare il programma Noveletten per orchestra d'archi op.

53 di Niels Wilhelm Gade, compositore di spicco della musica danese dell'Ottocento, e la Serenata per archi op. 48 di Čajkovskij che lo stesso compositore considerava tra le sue opere più riuscite. Il talento naturale della giovane violinista era già evidente a quattro anni quando ha fatto il suo debutto alla Northeast Last Night of Proms nella Newcastle City Hall. A cinque anni ha intrapreso la sua prima tournée nazionale e a sei è partita per la prima tournée internazionale. Il Festival Strings Lucerne è stato fondato nel 1956 e si è rapidamente affermato tra le più prestigiose orchestre da camera in Europa e nel mondo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA