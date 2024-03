Absolute Beethoven, a Roma il violoncello di Gautier Capuçon

Il violoncellista Gautier Capuçon con pianista Frank Braley, che lo accompagna abitualmente, è il protagonista dell' appuntamento in programma il 16 marzo alle 17.30 nell' Aula Magna della Sapienza per la Istituzione Universitaria dei concerti. Capuçon, che suona un Matteo Goffriller del 1701 "L'Ambassadeur", affronterà in una sola serata l'integrale delle Sonate per violoncello e pianoforte di Beethoven. Il musicista francese, che ha cominciato a suonare il violoncello a cinque anni, è un vero ambasciatore dello strumento. Si è esibito a livello internazionale con molti dei più importanti direttori d'orchestra e strumentisti del mondo.

In recital Capucon fa regolarmente coppia con Frank Braley e Jérôme Ducros, mentre tra gli altri partner di musica da camera figurano Nikolai Lugansky e Gabriela Montero, oltre a Martha Argerich, Daniel Barenboim, Lisa Batiashvili, Renaud Capuçon, Leonidas Kavakos, Andreas Ottensamer, Jean-Yves Thibaudet, Daniil Trifonov, Yuja Wang, le sorelle Labèque e i quartetti Artemis, Ébène e Hagen.



