Vernice rossa e sos antincendio, blitz delle femministe a Termini

Blitz del neo movimento femminista indipendente 'Bruciamo Tutto' alla stazione Termini di Roma.

"Stiamo bruciando", urlano le attiviste attivando l'allarme antincendio e gettando vernice sulle vetrine dei negozi e a terra della vernice rossa. "Molestate, stuprate e uccise. Nelle stazioni non siamo libere" le frasi sui cartelli esposti dalle quattro ragazze.

"Nelle stazioni ci molestano continuamente, ci fanno catcallling, ci sono stati stupri in pieno giorno in molte stazioni d'Italia, diciamo basta abbiamo il diritto di vivere i nostri spazi. Chiediamo un reddito di liberazione", aggiungono. Le attiviste sono state poi portate via dalle forze dell'ordine.



