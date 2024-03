Al via corteo a Roma per la pace e il diritto di manifestare

Al via la manifestazione nazionale a Roma per la pace e il diritto di manifestare, organizzata dalla coalizione Assisi Pace Giusta, che riunisce diverse associazioni e reti, di cui fa parte anche la Cgil, in piazza con il segretario generale Maurizio Landini. Una manifestazione per difendere la libertà di manifestare e per chiedere il cessate il fuoco a Gaza, la pace e la giustizia in Medioriente. Lo stop ad ogni guerra. "Siamo ebrei e palestinesi, siamo russi e ucraini, l'umanità non ha confini", si legge su uno degli striscioni.

Il corteo si prepara a sfilare da piazza della Repubblica fino ai Fori Imperiali, dove si alterneranno diversi interventi, con testimonianze e voci di insegnanti e studenti, attori e cantanti, tra cui Elio Germano e Fiorella Mannoia.

"Ribadiremo che usare i manganelli per rispondere alle manifestazioni è un fallimento, e chiederemo il cessate il fuoco in Palestina e l'apertura di un tavolo per costruire una pace giusta", sostiene la Cgil.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA