Camera Commercio,a Roma 21,8% delle imprese guidata da donne

Al 31 dicembre 2023, le imprese femminili a Roma e provincia, sono 97.136: dato che fa dell'area metropolitana di Roma la prima provincia italiana per numero di imprese femminili registrate (nel Lazio sono 139.107). Le imprese femminili rappresentano il 21,8% delle imprese totali. I dati sono diffusi dalla Camere di Commercio di Roma, in occasione dell'8 marzo. Oltre 23mila imprese si concentrano nel Commercio seguito, a distanza, con poco meno di 10mila imprese dal comparto Alloggio e ristorazione. I settori dove invece è più alto il tasso di femminilizzazione (rapporto tra numero di imprese femminili del settore e totale delle imprese del settore) sono i Servizi per la persona (oltre 50%) e la Sanità (oltre un terzo). Nel 2023, a Roma, si è registrata una forte crescita della componente straniera: le imprenditrici nate all'estero hanno raggiunto quasi quota 15mila (14.993), pari al 15,4% delle imprese femminili romane.

"Roma si conferma prima provincia italiana per numero di imprese femminili. Un dato importante - afferma Lorenzo Tagliavanti, presidente della Camera di Commercio di Roma - che, però, non deve indurre a facili entusiasmi. I dati rendono evidenti i divari ancora esistenti in una varietà di ambiti e ci fanno apparire ancora lontano l'obiettivo di superare definitivamente le annose diseguaglianze in tema di parità di genere. Anche il tasso di femminilizzazione delle imprese resta ancora troppo basso. Occorre, dunque, uno sforzo ulteriore".

Oggi cinque di queste imprese vengono premiate dalla Camera di Commercio di Roma in quanto vincitrici dell'edizione 2023 del bando "Idea Innovativa". Queste le vincitrici dell'edizione 2023 del bando "Idea Innovativa": Il Girasole srl, con il progetto "La scuola di tutti i bambini"; Cooperativa sociale a responsabilità limitata Spazio Libero Onlus, con il progetto "Roma è Donna"; Nonna Nerina srl con il progetto "Nonna on air"; Mad Pumpkins srl start-up innovativa, con il progetto "Movierooms - Cinema Management" e Belonina srl, con il progetto "Firma digitale delle bottiglie per la verifica di originalità dei vini".



