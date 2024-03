Riparte la produzione in Reno de Medici, presente Rocca

"Abbiamo seguito da vicino la vicenda e sono contento di essere oggi qui a vedere uno stabilimento che riparte. Grazie all'impegno delle istituzioni è stata revocata la procedura per i licenziamenti collettivi. Siamo impegnati in prima linea per salvaguardare i posti di lavoro": lo ha detto il presidente della Giunta Regionale del Lazio Francesco Rocca, inaugurando la ripresa produttiva della cartiera Reno De Medici a Villa Santa Lucia che oggi ha riavviato la produzione di cartoncino da materie prime riciclate dopo sette mesi di stop forzato.

L'azienda aveva fermato la produzione per effettuare radicali lavori di riorganizzazione della sua rete di depurazione, coincisi con un'indagine della Procura di Cassino sul depuratore esterno del Consorzio Industriale del Lazio. Il tribunale aveva autorizzato RdM a riprendere la produzione ma aveva disposto lo smaltimento di tutti i fanghi. Per la cartiera però una parte importante di quei fanghi (i cosiddetti 'fanghi primari') sono materia prima fondamentale per la produzione. Regione Lazio è intervenuta rilasciando una nuova autorizzazione in cui si specifica che i 'fogliacci' non devono essere considerati un rifiuto ma "sfridi di lavorazione della carta che si generano durante il processo produttivo e non in sede di depurazione delle acque". Nei fatti, ha autorizzato il riciclo di 'fogliacci' e 'fanghi primari'.

Grazie a quel provvedimento RdM ha revocato la procedura di licenziamento collettivo che aveva riguardato tutti i 163 dipendenti.



