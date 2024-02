Serie A: Di Bello arbitrerà Lazio-Milan, Napoli-Juve a Mariani

L'arbitro Marco Di Bello di Brindisi è stato designato per dirigere Lazio-Milan, anticipo del venerdì della 27/a giornata di serie A. Napoli-Juventus, in programma domenica sera, è stata affidata a Mariani di Aprilia, mentre Inter-Genoa, che si giocherà lunedì, ad Ayroldi di Molfetta.

Quanto alle sfide salvezza, quella di domani tra Udinese e Salernitana sarà diretta da Manganiello di Pinerolo, domenica Verona-Sassuolo sarà arbitrata da Maresca di Napoli ed Empoli-Cagliari da Rapuano di Rimini. Inoltre, per Monza-Roma è stato designato Piccinini di Forlì, per Torino-Fiorentina Marchetti di Ostia Lido, per Frosinone-Lecce Guida di Torre Annunziata e per Atalanta-Bologna La Penna di Roma.



