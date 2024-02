La Porticus Minucia si rivela come mai prima

L'azzurro di una fascia decorativa brilla nell'oscurità. Poco più in là si distingue invece un mosaico con tessere bicolore. E poi, la scoperta più importante, con due file di blocchi in peperino di epoca imperiale che per la prima volta ne segnano con precisione il limite orientale e le decorazioni in alzato, quelle cioè che permettono di dare una nuova dimensione tridimensionale all'edificio. È così che la Porticus Minucia, una dei luoghi più cari ai Romani perché sede fino al III d.C. delle frumentationes, le distribuzioni gratuite di grano al popolo della città, si è rivelata dalle fondamenta di Palazzo Lares Permarini, in via delle Botteghe Oscure, nella parte meridionale di Campo Marzio.

La scoperta, che ha visto una stretta collaborazione tra Finint Investements e la Soprintendenza speciale di Roma, è avvenuta durante i lavori di ristrutturazione del palazzo, dove dal 28 marzo aprirà le porte il nuovo hotel 5 stelle della linea Radisson Collection, ma sarà fruibile a tutto il pubblico, non solo dagli ospiti della struttura.

Un ritrovamento, racconta la soprintendente Daniela Porro, che consegna agli studiosi "un nuovo fondamentale tassello alla conoscenza della Porticus", la cui "collocazione era nota anche grazie alla Forma Urbis", ma della quale "oggi è possibile ricostruire in modo estremamente attendibile e come mai prima l'aspetto".

Eretta da Marco Minucio Rufo dopo il trionfo sugli Scordisci nel 106 a.C. e tra gli edifici ricostruiti da Domiziano dopo il grande incendio dell'80 d.C., la Porticus Minucia - nel sito degli scavi ricostruita anche in un video 3D - in età imperiale era composta da un ampio quadriportico con doppio colonnato a cingere una vasta piazza scoperta. Al centro, un imponente tempio, da alcuni identificato con quello per i Lari Permarini e da altri con il tempio delle Ninfe, attorniato da fontane.





