Blitz ai Musei Vaticani, prossima udienza il 12 marzo

La Corte d'Appello del Vaticano, nell'udienza di oggi per il blitz ai Musei Vaticani, nel corso del quale alcuni attivisti di Ultima Generazione si erano incollati al basamento del Laocoonte, dopo aver ascoltato Ester e la difesa, ha fissato la nuova udienza per il 12 marzo alle ore 9.00. Lo riferisce la stessa associazione.

Durante lo svolgimento dell'udienza, la difesa ha sostenuto la mancanza del dolo negli imputati, ossia la mancanza dell'elemento psicologico del reato. La parte civile come prova ha portato dei fascicoli con articoli di stampa del giorno dell'azione, che la difesa ha chiesto di non accogliere come documentazione, in quanto i termini per la presentazione erano scaduti con il giudizio di primo grado; ma il giudice ha ritenuto di accoglierli. "Questo è prova di uno squilibrio di potere nei confronti del Vaticano", sottolineano gli attivisti.

"Io e Guido abbiamo fatto questa azione per amore e cura, assolutamente senza violenza", ha dichiarato Ester, una delle persone sotto processo.

Il tribunale vaticano aveva condannato in primo grado i due attivisti a 9 mesi di reclusione e al pagamento di un risarcimento di 28.000 euro. Il blitz ai Musei si era verificato nell'estate del 2022.



