Giubileo 2025, 15 milioni di euro stanziati per la Tuscia

"Abbiamo delineato un portafoglio di interventi in linea con gli obiettivi del territorio". Così oggi pomeriggio il vice commissario per il Giubileo 2025 Marco Vincenti, che era a Viterbo per illustrare la serie di opere che saranno realizzate nel Viterbese in vista del Giubileo.

L'incontro si è tenuto alle 15 nella sala consiliare di Palazzo Gentili, sede dell'amministrazione provinciale.

Presenti in sala oltre al presidente della Provincia Alessandro Romoli, il consigliere regionale Enrico Panunzi promotore dell'incontro e i sindaci dei vari Comuni, una quindicina, dove saranno realizzate le opere.

Solo per i capoluogo, gli interventi stabiliti dal Comune e dalla soprintendenza riguarderanno: il completamento delle ex scuderie papali di piazza Sallupara con annessa riqualificazione dell'area adiacente, il restauro della chiesa di Santa Maria Delle Fortezze e la realizzazione di un polo culturale nell'ex chiesa di Sant'Orsola per un totale di oltre 5 milioni di euro.

Le altre opere tutte di restauro di importanti siti storici e archeologici saranno effettuate nei Comuni della Tuscia di Bolsena, Orte, Barbarano Romano, Bomarzo, Carbognano, Vejano, Allumiere, Sutri, Canepina, Ischia Di castro, Capodimonte, Arlena di Castro, Piansano e Vetralla per un totale di oltre 9 milioni di euro.



