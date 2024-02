Sindaco di Aprilia fa visita al neonato abbandonato in ospedale

Questa mattina il sindaco di Aprilia Lanfranco Principi ha fatto visita al bambino di pochi mesi che nei giorni scorsi è stato trovato nella sala d'aspetto del pronto soccorso dell'ospedale Città di Aprilia. La visita, alla presenza dell'assessore ai servizi sociali Veronica Napolitano e delle assistenti sociali del Comune di Aprilia, che hanno seguito il caso in prima persona, è stata l'occasione per sincerarsi delle condizioni di salute del piccolo, che nei giorni scorsi è stato registrato all'anagrafe del Comune di Aprilia e affidato al primo cittadino in quanto tutore legale.

Il neonato è attualmente accudito dal personale della struttura alla quale è stato affidato. "Ci tenevo particolarmente a verificare di persona le sue condizioni di salute - ha detto il sindaco Lanfranco Principi - Il piccolo sta bene. È un bambino sorridente, ben nutrito, che dispone di tutte le cure e le attenzioni richieste dalla sua tenera età".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA