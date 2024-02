Calcio: Cagliari, 14 reti in amichevole pensando alla Roma

Cagliari concentrato sul mercato, ma anche sul campionato: in vista della gara di lunedì contro la Roma i rossoblù segnano 14 gol nell'amichevole ad Assemini contro i dilettanti del Calcio Pirri. Sugli scudi Petagna e Lapadula con cinque e tre reti, doppiette per Viola e Deiola.

Completano il tabellino dei marcatori Augello e un autogol.

Al di là del risultato, una sgambata per saggiare le condizioni della squadra reduce da due sconfitte di fila. Ha raggiunto i compagni dopo la firma del contratto anche il nuovo acquisto Yerri Mina, pronto a scendere in campo all'Olimpico.

Non utilizzati Dossena, Pavoletti, Azzi, Zappa e Sulemana, ma solo il ghanese, reduce dall'infortunio contro il Torino, è a rischio per lunedì.

Assenti anche Rog, Shomurodov, Oristanio, Mancosu. E naturalmente Luvumbo: le speranze rossoblù di riaverlo in tempo per la Roma sono legate al risultato della gara dei quarti di finale della Coppa d'Africa Angola-Nigeria. Si gioca domani: in caso di mancato passaggio in semifinale, Luvumbo volerebbe subito in Italia per mettersi a disposizione di Ranieri.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA