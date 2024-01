Fiamme in appartamento, soccorsa una 91enne

Fiamme in un appartamento al decimo piano di un palazzo di via Paolo Buzzi, in zona Laurentina a Roma. L'allarme è scattato intorno alle 10 quando e' stato notato il fumo uscire da una finestra. Sul posto vigili del fuoco e carabinieri del Nucleo Radiomobile e della stazione Cecchignola. Soccorsa un'anziana di 91 anni che, a causa di un'intossicazione per il fumo, è stata portata in ospedale in codice rosso ma non in pericolo di vita. A quanto accertato, l'incendio è divampato probabilmente a causa di un cortocircuito partito dalla camera da letto.



